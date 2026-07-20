Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü Trabzon'da törenle kutlandı

        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü Trabzon'da törenle kutlandı

        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 12:14 Güncelleme:
        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü Trabzon'da törenle kutlandı

        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da tören düzenlendi.

        KKTC Trabzon Başkonsolosluğunca 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törende, anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

        KKTC Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel, yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü'nün mezalime uğrarken yanında sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğunu söyledi.

        Türk milletinin dirayeti ve vatan savunmasıyla adaya barışın geldiğini belirten Demirel, "Kıbrıs Türk halkı, liderlerimiz Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş'ın önderliğinde kurulan yönetimin altında birleşmiş, Türk Mukavemet Teşkilatı çatısı altında kendi yaptıkları silahlarla yok edilmeye karşı koymuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman komutanları mücahit ve mücahidelerimizi eğitmiş, Kızılay aracılığıyla Anadolu'dan gelen bağışlar sayesinde halkımız ayakta kalabilmiştir." diye konuştu.

        Demirel, Türk ordusunun barış harekatı sayesinde KKTC'de Türk varlığından söz edildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Türk Silahlı Kuvvetleri sadece Kıbrıs Adası'na değil, tüm Orta Doğu bölgesi ve dünya barışına da hizmet etmiştir. Kurulan son Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden yolu açmıştır. Bu nedenle, o günkü cesur kararları alan liderlerimize, dönemin Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve kahraman askerlerimize müteşekkiriz."

        Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu ise KKTC'de özgürlüğün unutulmaz bir zaferle kazanıldığını vurgulayarak, bölgeye giden askerlerin olağanüstü bir mücadele verdiklerini sözlerine ekledi.

        Törene, Vali Yardımcısı Taner Bolat, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliyeye sevk edildi
        Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliyeye sevk edildi
        51 kilo altın için 10 dakika yetti... 170 milyon TL'lik altın vurgunu yapan çift yakalandı
        51 kilo altın için 10 dakika yetti... 170 milyon TL'lik altın vurgunu yapan çift yakalandı
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Hücuma genç Fransız!
        Hücuma genç Fransız!
        İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltında
        İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltında
        79 yıl önce İstanbul
        79 yıl önce İstanbul
        İsrail, ABD'de 'etki kampanyası' yürütüyor
        İsrail, ABD'de 'etki kampanyası' yürütüyor
        Final maçının ünlü seyircileri
        Final maçının ünlü seyircileri
        Finalin ardından saha karıştı!
        Finalin ardından saha karıştı!
        Trump, Dünya Kupası ödül töreninde sahneden inmedi
        Trump, Dünya Kupası ödül töreninde sahneden inmedi
        Egea'nın yerine ne gelecek?
        Egea'nın yerine ne gelecek?
        İsmail Kartal'ın Gornik planı!
        İsmail Kartal'ın Gornik planı!
        DSÖ'den dikkat çeken demans raporu
        DSÖ'den dikkat çeken demans raporu
        Ünlü oyuncu üniversiteden mezun oldu
        Ünlü oyuncu üniversiteden mezun oldu
        "İçine şeytan girdi" deyip boğmaya kalkışmıştı!
        "İçine şeytan girdi" deyip boğmaya kalkışmıştı!
        Eşine modellik yaptı
        Eşine modellik yaptı
        Mezarda uyanma korkusu tarihin en tuhaf icadını doğurdu!
        Mezarda uyanma korkusu tarihin en tuhaf icadını doğurdu!
        NVIDIA CEO'su Huang'ın ünlü ceketi servet değerine satıldı
        NVIDIA CEO'su Huang'ın ünlü ceketi servet değerine satıldı
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Tarihi Kiremitli Köprü turistlerin gözdesi oldu "Anıtsal Eser" olarak tesci...
        Tarihi Kiremitli Köprü turistlerin gözdesi oldu "Anıtsal Eser" olarak tesci...
        34. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali sona erdi
        34. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali sona erdi
        Özel İmperial Hastanesi 19. yaşında
        Özel İmperial Hastanesi 19. yaşında
        Oulai 30 milyon Euro'ya Fiorentina'da
        Oulai 30 milyon Euro'ya Fiorentina'da
        Trabzonspor'da Oulai, Fiorentina Kulübü'ne transfer oldu
        Trabzonspor'da Oulai, Fiorentina Kulübü'ne transfer oldu
        Trabzonspor Oulai'i resmen duyurdu
        Trabzonspor Oulai'i resmen duyurdu