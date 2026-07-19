Trabzonspor'da Oulai, Fiorentina Kulübü'ne transfer oldu
Trabzonspor Kulübü, Christ Ravynel Inao Oulai'nin Fiorentina Kulübüne transfer olduğunu duyurdu.
Trabzonspor Kulübü, Christ Ravynel Inao Oulai'nin Fiorentina Kulübüne transfer olduğunu duyurdu.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Christ Ravynel Inao Oulai'nin Fiorentina Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Buna göre Fiorentina Kulübü ile sözleşme fesih bedeli olarak 26 milyon avro garanti bedel ve 4 milyon 61 avro şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 30 milyon 61 avro bedelli anlaşma yapılmıştır. "
Açıklamada, anlaşmaya göre oyuncunun başka bir kulübe transfer olması halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 10'unun bordo-mavili kulübe ödeneceği de kaydedildi.
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