Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Blerta Smaili'yi transfer etti
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, milli oyuncu Blerta Smaili'yi kadrosuna kattı.
Giriş: 19.07.2026 - 19:23 Güncelleme:
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, milli oyuncu Blerta Smaili'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kadın futbol takımımız, Kosova Kadın Milli Futbol Takımı'nın önemli isimleri arasında yer alan 24 yaşındaki futbolcu Blerta Smaili'yi kadrosuna kattı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, milli sporcunun 5 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
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