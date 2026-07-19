Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören 30 kişi taburcu edildi

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen 30 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. İlçede dün akşam düzenlenen düğünde ikram edilen yemeğin ardından mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşayan 30 kişi, kentteki çeşitli hastanelere başvurdu. Hayati tehlikesi bulunmayan kişiler, yapılan müdahalelerin ardından sağlık durumlarının normale dönmesi üzerine taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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