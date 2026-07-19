Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Başak İçinözbebek'i transfer etti

        Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Başak İçinözbebek'i transfer etti

        Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, milli futbolcu Başak İçinözbebek'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 15:01 Güncelleme:
        Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Başak İçinözbebek'i transfer etti

        Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, milli futbolcu Başak İçinözbebek'i kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kadın Futbol Takımımız, Kadın A Milli Takımı'mızın önemli isimleri arasında yer alan 32 yaşındaki futbolcu Başak İçinözbebek'i kadrosuna kattı." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, milli sporcunun 7 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Efeleri tarih yazdı!
        Filenin Efeleri tarih yazdı!
        Bakan Gürlek: FETÖ izleri araştırılıyor
        Bakan Gürlek: FETÖ izleri araştırılıyor
        Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlığı: Grup toplantısında kararı duyuracak
        Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlığı: Grup toplantısında kararı duyuracak
        Trump'tan İran'a: Umurumda değil
        Trump'tan İran'a: Umurumda değil
        Dünya Kupası sahibini buluyor!
        Dünya Kupası sahibini buluyor!
        Oğuzhan Uğur'un ifade verme işlemi başladı
        Oğuzhan Uğur'un ifade verme işlemi başladı
        Bahçeli: Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur
        Bahçeli: Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur
        Aşk ve eğlence dolu tatili
        Aşk ve eğlence dolu tatili
        ‘Teknoloji Boyun’lu nesiller geliyor!
        ‘Teknoloji Boyun’lu nesiller geliyor!
        Günübirlik gezi dönüşü facia: 3 ölü, 8 yaralı
        Günübirlik gezi dönüşü facia: 3 ölü, 8 yaralı
        Uzaydan "Turkuaz İstanbul"
        Uzaydan "Turkuaz İstanbul"
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Japonya'da erkek veliaht sıkıntısı
        Japonya'da erkek veliaht sıkıntısı
        Bodrum tatili
        Bodrum tatili
        Gözler Messi ve Yamal'da!
        Gözler Messi ve Yamal'da!
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        İsrail basını: ABD İran'a saldırıların kapsamını genişletecek
        İsrail basını: ABD İran'a saldırıların kapsamını genişletecek
        Savunma anatomisi
        Savunma anatomisi
        İki milyar seyirci bu şovu bekliyor
        İki milyar seyirci bu şovu bekliyor
        Netanyahu New York'a geldiğinde tutuklanacak mı?
        Netanyahu New York'a geldiğinde tutuklanacak mı?

        Benzer Haberler

        Trabzonlu 89 yaşındaki Selfinaz nine el emeği ürünleriyle gönülleri fethedi...
        Trabzonlu 89 yaşındaki Selfinaz nine el emeği ürünleriyle gönülleri fethedi...
        Düğünde ikram edilen tavuklu pilav sonrası 15 kişi hastaneye kaldırıldı
        Düğünde ikram edilen tavuklu pilav sonrası 15 kişi hastaneye kaldırıldı
        Emekli oldu memleketine döndü, unutulan lezzeti yeniden sofralara taşıdı De...
        Emekli oldu memleketine döndü, unutulan lezzeti yeniden sofralara taşıdı De...
        Trabzonspor taktik çalıştı
        Trabzonspor taktik çalıştı
        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti
        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti
        Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 Yaralı
        Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 Yaralı