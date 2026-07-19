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        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Uluslararası 2026 Bioderma Pro Beach Tour Voleybol Turnuvası'nın Trabzon etabı tamamlandı

        Uluslararası 2026 Bioderma Pro Beach Tour Voleybol Turnuvası'nın Trabzon etabı tamamlandı

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Uluslararası 2026 Bioderma Pro Beach Tour Voleybol Turnuvası'nın Trabzon etabı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 19:09 Güncelleme:
        Uluslararası 2026 Bioderma Pro Beach Tour Voleybol Turnuvası'nın Trabzon etabı tamamlandı

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Uluslararası 2026 Bioderma Pro Beach Tour Voleybol Turnuvası'nın Trabzon etabı sona erdi.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra İran, Ürdün, Gürcistan, Rusya ve Ukrayna'dan 29 takım katıldı.

        Organizasyonda 32 erkek ve 26 kadın sporcu mücadele etti.

        Ortahisar ilçesindeki Yalıncak Plajı'nda düzenlenen turnuvada, kadınlarda Alanya Belediyesi sporcuları Anna Değirmenci ile Adelia Akhmetova, erkeklerde ise İran ekibinden Bahman Salemiinjeboroun ile Arash Vakili birinciliği elde etti.

        Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.



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