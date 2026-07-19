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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 21:48 Güncelleme:
        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma çalışması yapıldı.

        Bordo-mavililer, 5'e 2 çalışmasının ardından taktik ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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