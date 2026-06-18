KTÜ Hayal Kulübü üyeleri Uzungöl'de ilkokul öğrencileriyle buluştu

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Hayal Kulübü üyeleri, Uzungöl'de ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.



Çaykara Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlikte resim ve yüz boyama gibi etkinlikler yapıldı.



Müzik eşliğinde dans eden çocuklar ve gençler, çuval ve halat çekme yarışmalarına da katıldı.



Etkinliği, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, idareciler ve öğretmenler de takip etti.

