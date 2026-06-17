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        Trabzonspor "UEFA'nın yaptırım risklerinin" ortadan kalktığını duyurdu

        Trabzonspor Kulübü, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu ile imzaladığı yapılandırma anlaşmasının tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve yaptırım risklerinin ortadan kalktığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 18:46 Güncelleme:
        Trabzonspor "UEFA'nın yaptırım risklerinin" ortadan kalktığını duyurdu

        Trabzonspor Kulübü, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu ile imzaladığı yapılandırma anlaşmasının tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve yaptırım risklerinin ortadan kalktığını duyurdu.

        Bordo-mavili kulübün açıklamasında, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) ile Temmuz 2023'te imzalanan yapılandırma anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirildiği belirtilerek "UEFA tarafından bugün kulübümüze iletilen resmi bildirimle birlikte söz konusu süreç başarıyla tamamlanmıştır. Böylece kulübümüz anlaşma kapsamında yer alan tüm operasyonel, mali ve sportif kriterleri karşılamış, 2026/2027 sezonu itibarıyla uygulanması muhtemel tüm yaptırım risklerini ortadan kaldırmıştır." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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