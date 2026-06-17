Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Yöresel yemek meraklıları Karadeniz'deki 18 ilin tescilli lezzetlerinin peşinde

        Yöresel yemek meraklıları Karadeniz'deki 18 ilin tescilli lezzetlerinin peşinde

        DUYĞU AVUNDUK - Karadeniz Bölgesi'nin coğrafi işaretli yemeklerinin tanıtımı ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Trabzon'da açılan kursta kadınlara eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 12:01 Güncelleme:
        Yöresel yemek meraklıları Karadeniz'deki 18 ilin tescilli lezzetlerinin peşinde

        DUYĞU AVUNDUK - Karadeniz Bölgesi'nin coğrafi işaretli yemeklerinin tanıtımı ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Trabzon'da açılan kursta kadınlara eğitim verildi.

        Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce "Karadeniz Bölgesi Coğrafi İşaretli Yemekler Kurs Programı" kapsamında yaklaşık 9 aydır eğitim alan 12 kursiyer, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen Trabzon Kuymağı, Rize Pepeçurası, Devrekani Hindi Banduması, Amasya Toyga Çorbası, Bafra Nokulu, Ordu Galdirik Kavurması ve Gümüşhane Sironu gibi lezzetinin yapımını öğrendi.

        Katılımcılar, 25 Haziran'da sona erecek kursta Trabzon, Kastamonu, Artvin, Çorum, Tokat ve Samsun'un da aralarında bulunduğu 18 ilin 185 coğrafi işaretli lezzetinin yanı sıra tescil almayı bekleyen unutulmaya yüz tutmuş yemekleri de pişiriyor.

        Enstitü Müdür Yardımcısı ve Yiyecek İçecek Hizmetleri alan öğretmeni Nergiz Güngör, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen program kapsamında düzenlenen kursta coğrafi işaretli yemekleri ele aldıklarını söyledi.

        Güngör, kursta Karadeniz Bölgesi'ndeki 18 ilin tescilli lezzetlerini tanıttıklarını belirterek, "Hobi kursu olmasına rağmen içerik ve kapsam anlamında çok büyük bir değer taşıyor. Coğrafi işaretli yemeklerin konu alındığı kurs programı, Karadeniz Bölgesi'nin kültürel mirasını korumaya yönelik çok güzel bir proje." dedi.

        Proje ile bölge kültürüne ve yetiştirilen ürünlere sahip çıkılmasının amaçlandığını anlatan Güngör, kursiyerlere 226 saat eğitim verileceğini kaydetti.

        - 9 ayda dolmadan tatlıya kadar birçok yemek yapıldı

        Güngör, kursun et, balık, çorba, sebze, pilav, dolma, tatlı, sarma ve hamur işleri gibi oldukça geniş kapsamlı olduğunu ifade ederek, artık yapılmadığı için unutulmaya yüz tutan yemekleri de doğadan ot toplayarak pişirdiklerini ifade etti.

        Kursun, geleneksel mirasın ve kültürel değerlerin korunması için düzenlendiğinin altını çizen Güngör, "Yaylalarımızda ve köylerimizde olan ancak çok bilinmeyen otlara, yiyeceklere ulaşıyoruz. Burada uygulamalı olarak öğrencilerimizle ve kursiyerlerimizle ürüne dönüştürüyoruz, tadımını yapıyoruz, daha sonra satılmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

        Güngör, Türk mutfağındaki çeşitliliğe işaret ederek, "Hem sağlık, çeşitlilik hem de kullanılan malzeme açısından çok farklı öğeleri bir arada barındıran ve sonucunda inanılmaz lezzetleri ortaya çıkaran güzel bir mutfağa sahibiz. Bu mutfağın korunmasına ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

        - Kursiyerler Karadeniz mutfağıyla tanıştı

        Karadeniz kültürünü daha detaylı tanımak istediği için tavsiye üzerine kursa katıldığını belirten Sibel Diyadin ise yemekleri kültürel miras olarak gördüğünü söyledi.

        Diyadin, kursta yemeklerin yanı sıra disiplinli ve sabırlı olmayı da öğrendiğini belirterek, "Bu anlamda çok mutluyum. Memleketim Trabzon ancak bilmediğim birçok yemek vardı, onları da burada öğrendim." dedi.

        Serpil Oğuzhanoğlu da ısırgan, kumara, melocan, kazayağı gibi otları doğadan toplayarak yemeklerde kullandıklarını anlatarak, "Doğru bildiğimiz yanlışları, yanlış bildiğimiz doğruları burada yeniden öğrendim. Bana çok şey kattı. Karadeniz mutfağıyla tanışmış oldum." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Olağanüstü kurultay imzaları genel merkezde
        Olağanüstü kurultay imzaları genel merkezde
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Volkswagen'de daralma sinyali
        Volkswagen'de daralma sinyali
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
        Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Şapkalar yarıştı
        Şapkalar yarıştı
        Borcu olana 76 günlük süre
        Borcu olana 76 günlük süre
        Saygıyla ölçülüyor
        Saygıyla ölçülüyor

        Benzer Haberler

        Türkiye hamsi ihracatından 5 ayda 7,3 milyon dolar kazandı
        Türkiye hamsi ihracatından 5 ayda 7,3 milyon dolar kazandı
        162 ülkeden Trabzon'u görmeye geldiler
        162 ülkeden Trabzon'u görmeye geldiler
        Trabzon'da "Necip Fazıl Kısakürek Anma ve Ödül Töreni" yapıldı
        Trabzon'da "Necip Fazıl Kısakürek Anma ve Ödül Töreni" yapıldı
        Trabzon'da 12 ortaokul öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Trabzon'da 12 ortaokul öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Trabzon'da özel bireylere yönelik yüzme etkinliği düzenlendi
        Trabzon'da özel bireylere yönelik yüzme etkinliği düzenlendi
        DOKA'nın 177. Yönetim Kurulu Toplantısı Rize'de yapıldı
        DOKA'nın 177. Yönetim Kurulu Toplantısı Rize'de yapıldı