DOKA'nın 177. Yönetim Kurulu Toplantısı Rize'de yapıldı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) 177. Yönetim Kurulu Toplantısı, Rize'de gerçekleştirildi.



Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan açıklamaya göre, DOKA Dönem Başkanı ve Ordu Valisi Muammer Erol, toplantı gündemiyle ilgili bilgilendirmede bulundu.



Erol, 2025 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nda bölgenin 94 ön başvuruyla ülke genelinde birinci sırada yer aldığını belirterek, "Ön başvurular sonrası 2025 için kesin başvuru aşamasında ise toplamda 48 yatırım fizibilitesi sunulmuştur. Bu fizibilitelerin toplam yatırım tutarı yaklaşık 26,4 milyar liradır. Yatırımlarla ayrıca 4 bin 441 istihdam sağlanması ön görülmektedir." ifadesini kullandı.



Kesin başvuruların değerlendirme sürecinin tamamlandığını, verilecek teşviklerle yaklaşık 26 milyar liralık yatırımın hayata geçmesinin öngörüldüğünü vurgulayan Erol, "2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nda ise ön başvuru dönemi 2 Mart 2026 tarihinde başlamış olup, 15 Mayıs 2026 tarihinde sona ermiştir. Ajansımız tarafından bölgemizden toplam 98 ön başvuru alınmış ve bölgemiz geçen yılki birinciliğini korumuştur." değerlendirmesinde bulundu.



Erol, yapılan başvuruların potansiyel yatırım tutarının toplamda yaklaşık 29 milyar lira olduğuna işaret ederek, söz konusu projelerin hayata geçmesi durumunda bölgede 4 bin 712 kişilik ilave istihdamın hedeflendiğini aktardı.



Öte yandan Erol, gündemin diğer maddeleriyle ilgili de bilgilendirmede bulundu.

