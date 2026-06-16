Trabzon'da "Araştırmacı Gençler Kongresi" yapıldı

Trabzon'da öğrencilerin bilimsel araştırma becerilerini geliştirmek ve akademik düşünme kültürünü desteklemek amacıyla "Araştırmacı Gençler Kongresi" gerçekleştirildi.



Milli Eğitim Akademisi Başkanı Ali Fuat Arıcı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programın açılışında, gençlerin araştırmacı kimliklerinin gelişmesi hedefine odaklanan çalışmanın çok kıymetli olduğunu söyledi.



Arıcı, Milli Eğitim Akademisinin 1 milyonu aşkın öğretmene eğitim vermeyi hedeflediğini belirterek, "Bununla ilgili politikalar geliştirmek, öğretmen adaylarımızın eğitimlerini yapmak gibi geniş bir görev alanı mevcut. Bütün bunlar bu kurumun etkili, verimli, iyi planlanması gibi bir durumla bizi karşı karşıya getiriyor." dedi.



Yapılan araştırmaların öğretmenlerin meslek hayatlarında en verimli oldukları döneme beşinci yılda ulaştıklarını gösterdiğini ifade eden Arıcı, amaçlarının bunu daha aşağıya çekmek olduğunu vurguladı.



Akademide öğretmenlere yarısı uygulamaya yönelik 1200 saatlik eğitim verildiğine işaret eden Arıcı, eğitimlerin öğretmenlerin motivasyonlarını artıracak, iletişim becerilerini güçlendirecek, ebeveynlerle ve toplumla daha entegre olmalarını sağlayacak içerikte olduğunu kaydetti.



Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Günay ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun'un da konuşma yaptığı kongre, öğrencilerin bilinçli tekno-toplum, dijital etik, sosyal sorumluluk ve akran nezaketi gibi çeşitli başlıklarda yaptıkları araştırmaların sunumlarıyla devam etti.



