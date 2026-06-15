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        Trabzonspor Basketbol Takımı, Emanuel Terry transferini duyurdu

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Basketbol Takımı, ABD'li pivot Emanuel Terry'i transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 19:26 Güncelleme:
        Trabzonspor Basketbol Takımı, Emanuel Terry transferini duyurdu

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Basketbol Takımı, ABD'li pivot Emanuel Terry'i transfer etti.

        Bordo-mavili ekibin açıklamasında, 29 yaşındaki Emanuel Terry ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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