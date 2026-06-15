Trabzonspor Basketbol Takımı, Emanuel Terry transferini duyurdu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Basketbol Takımı, ABD'li pivot Emanuel Terry'i transfer etti. Bordo-mavili ekibin açıklamasında, 29 yaşındaki Emanuel Terry ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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