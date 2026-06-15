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        Ev hanımı nakışta kendini geliştirerek usta öğretici oldu

        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'da kendisini geliştirdiği el sanatlarında 5 yıl önce usta öğretici belgesi alan Selma Köroğlu, açtığı kurslarda kadınlara eğitim veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 12:12 Güncelleme:
        Ev hanımı nakışta kendini geliştirerek usta öğretici oldu

        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'da kendisini geliştirdiği el sanatlarında 5 yıl önce usta öğretici belgesi alan Selma Köroğlu, açtığı kurslarda kadınlara eğitim veriyor.

        Çocukluğundan beri el sanatlarına meraklı olan Köroğlu, uzun yıllar evinde yaptığı dantel ve oya gibi çeşitli ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağladı.

        Yıllar içerisinde Antep ve Türk işi, Handarger, suzeni, anglez gibi nakış türlerini de öğrenen 47 yaşındaki Köroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitim alan kızını ziyarete gittiğinde ise Lefkara nakışı ile tanıştı.

        Bildiği diğer el sanatlarının yanı sıra yeni öğrendiği nakış çeşidini de başka kadınlara öğretmek için harekete geçen Köroğlu, usta öğretici belgesi almak amacıyla Çarşıbaşı Halk Eğitimi Merkezi'ndeki kursları tamamladı.

        İki çocuk annesi Köroğlu, 5 yıldır hem Akçaabat Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kurslarda hem de çevrim içi eğitimlerle el sanatları meraklılarına bildiklerini öğretiyor.

        - "Gelecek dönem için 100'e yakın başvuran öğrenci var"

        Usta öğretici Selma Köroğlu, AA muhabirine, 20 yıldır el sanatlarına yönelik çalışmalar yaptığını, bu konuda kendini geliştirdiğini söyledi.

        Yıllar içinde çeşitli el sanatlarını deneyimleyerek tecrübe sahibi olduğunu anlatan Köroğlu, 5 yıl önce de usta öğretici olarak göreve başladığını belirtti.

        Çevrim içi özel derslerin yanı sıra Akçaabat Halk Eğitimi Merkezi'ndeki kurslarda yaklaşık 500 kadına çanta, ayakkabı, tablo, takı, süs eşyası, örtü gibi çeşitli ürünler yapmayı öğrettiğini ifade eden Köroğlu, el sanatlarının yaşatılması için çalıştığını dile getirdi.

        Kursiyerlere el sanatlarını doğru şekilde, orijinaline uygun öğretmeye çalıştığının altını çizen Köroğlu, "Güzel işler üretmeye çalışıyorum. 5 yıldır öğretiyorum ve çok da güzel talep var. Şimdiden, gelecek dönem için 100'e yakın başvuran öğrenci var." dedi.

        Köroğlu, her yaş grubundan kursiyerin el sanatını öğrenmek için kursa geldiğini kaydetti.

        Kursiyerlerden Fatma Çinel de 4 vasıta değiştirmesine rağmen 3 yıldır kursa severek katıldığını söyledi.

        Hale Aladağ da kursta bir şeyler öğrenmekten keyif aldığını belirterek, "Hoşuma gidiyor. Hocam da pozitif, enerjisi sayesinde kursta çok güzel dakikalar geçiriyoruz. Torunuma anı kalsın diye örtü yapıyorum." ifadelerini kullandı.

        Tavsiye üzerine kursa katıldığını belirten Funda Mısır Aytekin de Lefkara nakışından örtü ve tablo gibi ürünler yaptığını anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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