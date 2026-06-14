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        Artvin'de serinlemek için girdiği gölette hayatını kaybeden müezzin toprağa verildi

        Artvin'in Arhavi ilçesinde serinlemek için girdiği gölette hayatını kaybeden müezzin Mustafa Gedikli (35), memleketi Trabzon'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 19:27 Güncelleme:
        Artvin'de serinlemek için girdiği gölette hayatını kaybeden müezzin toprağa verildi

        Artvin'in Arhavi ilçesinde serinlemek için girdiği gölette hayatını kaybeden müezzin Mustafa Gedikli (35), memleketi Trabzon'da toprağa verildi.


        Arhavi ilçesine bağlı Ulaş köyünde serinlemek için girdiği gölette hayatını kaybeden Arhavi Merkez Cami müezzini Gedikli'nin cenazesi, Akçaabat ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi Rahman Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

        Cenaze namazına, Trabzon Valisi Tahir Şahin, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Muhammet Ali Yılmaz ile Gedikli'nin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        - Olay

        Arhavi ilçesine bağlı Ulaş köyünde 13 Haziran'da serinlemek için gölete giren Arhavi Merkez Cami müezzini Mustafa Gedikli ve Güneşli köyü imamı Rüstem Özdemir (27) bir süre sonra suda çırpınmaya başladıktan sonra çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılmış, 112 Acil Sağlık ekiplerince Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gedikli ve Özdemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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