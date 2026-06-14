Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Hatice Bahadır Özgüvenç ve futbolcular, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı'na ziyarette bulundu.
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Hatice Bahadır Özgüvenç ve futbolcular, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı'na ziyarette bulundu.
Bordo-mavilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın ve jandarma personeliyle bir araya gelen teknik ekip ve futbolcular, komutanlık binasını gezerek bilgi aldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yakın, teknik ekip ve oyunculara çeşitli hediyeler takdim etti.
Özgüvenç de günün anısına Yakın'a Trabzonspor forması hediye etti.
Ziyaret, jandarma görev köpeklerinin gösterisinin ardından hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
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