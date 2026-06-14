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        Trabzon'da yamaçta mahsur kalan kişi kurtarıldı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yamaçta mahsur kalan kişi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 10:25 Güncelleme:
        Trabzon'da yamaçta mahsur kalan kişi kurtarıldı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yamaçta mahsur kalan kişi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        İncesu Mahallesi'ndeki arazisinde yamaca ip yardımıyla inen E.T, yeniden yukarıya çıkamayınca burada mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araç ulaşımının mümkün olmadığı bölgeye yürüyen ekipler, mahsur kalan kişiye ulaştı.

        E.T, ekiplerin çalışması sonucu güvenli bölgeye ulaştırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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