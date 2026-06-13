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        Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde şarkıcı Bayhan sahne aldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamındaki Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci gününde şarkıcı Bayhan Gürhan konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 23:17 Güncelleme:
        Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde şarkıcı Bayhan sahne aldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamındaki Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci gününde şarkıcı Bayhan Gürhan konser verdi.

        Papara Park otopark alanında düzenlenen konserde Bayhan, sevilen şarkılarının yanı sıra "Müjgan", "Ah İstanbul", "Seninle Olmak Var Ya", "Vurdum Duymaz" ve "Seni Yazdım" gibi şarkıları da seslendirdi.

        Bayhan, alanı dolduran dinleyicilerin arasına girerek, fotoğraf çektirdi.

        Dinleyicilerden ilgi gören Bayhan, alanı dolduran hayranlarınca uzun süre alkışlandı.

        Bayhan, A Milli Futbol Takımı için bestelediği "Hazırız Türkiye" isimli marşını Trabzonlu sevenleri için seslendirerek, futbolculara yarın ki maç için başarılar diledi.

        Seslendirdiği "Efendim İşitmedim" şarkısını hayranlarının isteği üzerine iki kez söyledi.

        Festival konser, atölye ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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