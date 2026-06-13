Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da uluslararası öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşadı

        Trabzon'da uluslararası öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşadı

        Trabzon'daki üniversitelerde eğitim gören 22 ülkeden uluslararası öğrenciler için "Geleneksel 5. Mezuniyet Töreni" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 23:03 Güncelleme:
        Trabzon'da uluslararası öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşadı

        Trabzon'daki üniversitelerde eğitim gören 22 ülkeden uluslararası öğrenciler için "Geleneksel 5. Mezuniyet Töreni" düzenlendi.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Temiz, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde "Kuşlar Sılaya Dönüyor" sloganıyla organize edilen törende yaptığı konuşmada, KTÜ hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Temiz, mezuniyetin insan hayatındaki en önemli kilometre taşlarından biri olduğunu dile getirerek, "Okul hayatınız sona erdi ama hayat okulunuz yeni başlıyor." dedi.

        İslam coğrafyasındaki bütün sıkıntıların da üstesinden gelineceğine inandığını aktaran Temiz, öğrencilere bilgi teknolojilerine katkı sağlamaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkan Yardımcısı Gürkan Emecen, dünyanın adalete, merhamete, sevgiye, selamete ve refaha ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

        Emecen, Müslümanların bir araya gelerek mücadele ettiği takdirde zulüm altında olan başta Filistin ve Suriye olmak üzere birçok ülkede adaletin sağlanacağını söyledi.

        TÜGVA İl Başkanı Hakan Özgören, dünyanın dört bir yanından gelerek Trabzon'a renk katan uluslararası öğrencilerin ülkeler arasında dostluk ve kardeşliğin güçlü temsilcileri olduklarını ifade etti.

        Trabzon Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı ​​​​​​​Abdulkadir Yılmaz, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, birçok mazlum İslam beldesinde okulların saldırılarda zarar gördüğü için öğrencilerin eğitim alamadığını ve mezuniyet sevinci yaşayamadığını belirtti.

        Yılmaz, derneğin amacı hakkında bilgi vererek, "Kalbinizi insanlığın ortak dertleriyle yoğurmak istedik." dedi.

        Göç İdaresi İl Müdürü Mürüvvet Serap Aydın, Trabzon Uluslararası Öğrenci Derneği Kadın Kolları Başkanı Gülçin Tunç Alkowlani'nin de konuşma yaptığı törende öğrenciler okudukları şiir ve mektuplarla kentte geçirdikleri yılları anlattı.

        Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu, TÜGVA, Uluslararası Öğrenci Derneği, Uluslararası Mezunlar Derneği, Yunus Emre Enstitüsü ve Albarakatürk Kültür ve Sanat Yayınları işbirliğince hazırlanan törende KTÜ, Trabzon Üniversitesi ve Avrasya Üniversitesi'nden mezun olan 70 öğrenciye Temiz ve beraberindekiler plaket, teşekkür belgesi ile çeşitli hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor"
        "Anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor"
        Okullar ne zaman açılacak?
        Okullar ne zaman açılacak?
        Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı
        Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı
        Memura fazla mesai kararı
        Memura fazla mesai kararı
        Arhavi'de kahreden olay
        Arhavi'de kahreden olay
        D-100’de bıçaklı panik
        D-100’de bıçaklı panik
        Ankara'da sağanak etkili oldu
        Ankara'da sağanak etkili oldu
        Ataman çıldırdı: Yumruklu kavga!
        Ataman çıldırdı: Yumruklu kavga!
        Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
        Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        Aralarında doktorlar da var! Sahte rapora 13 tutuklama!
        Aralarında doktorlar da var! Sahte rapora 13 tutuklama!
        İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak
        İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak
        Kemal mezun oldu
        Kemal mezun oldu
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Ankara Havalimanı açılıyor
        Ankara Havalimanı açılıyor
        Berrak denizi ve koylarıyla Antalya'nın Maldivler'i
        Berrak denizi ve koylarıyla Antalya'nın Maldivler'i
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        Kültür Yolu Festivali Trabzon'da atölye çalışmalarıyla sürüyor
        Kültür Yolu Festivali Trabzon'da atölye çalışmalarıyla sürüyor
        AK Parti Trabzon Milletvekili Karaismailoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi inşaa...
        AK Parti Trabzon Milletvekili Karaismailoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi inşaa...
        Karadeniz Sahil Yolunda ters yönde giden kamyon korkuttu
        Karadeniz Sahil Yolunda ters yönde giden kamyon korkuttu
        AK Parti'li Karaismailoğlu: Yıl sonuna doğru Trabzon Şehir Hastanesi'ni açm...
        AK Parti'li Karaismailoğlu: Yıl sonuna doğru Trabzon Şehir Hastanesi'ni açm...
        Trabzon'un sağlık üssünde 8 bin kişi görev yapacak
        Trabzon'un sağlık üssünde 8 bin kişi görev yapacak
        Trabzon ve çevre illerde LGS kapsamındaki merkezi sınava 24 bin 875 öğrenci...
        Trabzon ve çevre illerde LGS kapsamındaki merkezi sınava 24 bin 875 öğrenci...