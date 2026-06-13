Trabzon ve çevre illerde LGS kapsamındaki merkezi sınava 24 bin 875 öğrenci katıldı

Trabzon, Bayburt, Rize, Ordu, Giresun ve Artvin'de Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 140 okulda 24 bin 875 öğrenci katıldı.



Trabzon'da LGS'ye girecek öğrenciler, aileleriyle sınavların düzenleneceği okullara geldi.



Öğrenciler, kimlikleri ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı. Aileler ise okulların çevresinde çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.



Öte yandan, sınav için Cumhuriyet Ortaokulu'na gelen bir kız öğrencinin, yanlış okula geldiğini fark etmesi üzerine okul önünde bekleyen bir veli tarafından sınava gireceği Cudibey Ortaokulu'na ulaştırıldığı görüldü.



Velilerden Şükriye Yılmaz, AA muhabirine, öğrencinin sınava yetiştiğini belirterek "Ailesine ulaşamadık. Buralarda aileyi arayıp bulana kadar biz bir öğretmen arkadaşın arabasıyla götürdük ve geldik. Sınava yetişti. Biraz ağladı ama sakinleştirdik, 15 dakikada erken girdi sınava." diye konuştu.



Trabzon'da 18 ilçedeki 47 okulda 9 bin 416 öğrenci sınav heyecanı yaşadı.



Bayburt Ortaokulu ve Bayburt Lisesi'nde sınava girecek olan öğrenciler de velileriyle birlikte sabah saatlerinde okullara geldi.



Görevli polisler, kimlik ve giriş belgelerini kontrol ettikleri öğrencileri okullara aldı.



Okul çevresinde yoğunluk oluşturan bazı velilerin Kur'an-ı Kerim okuduğu görüldü.



Bayburt il genelinde 7 okulda 876 öğrenci sınava katıldı.



Rize il genelindeki sınav 17 okuldaki 172 salonda gerçekleştirildi. 2 bin 935 öğrencinin katıldığı sınavın sakin ve sessiz bir ortamda yapılması için görevliler okul bahçesinde bekleyen velileri dışarı çıkardı.



Ordu genelinde 6 bin 667 öğrenci sınava girdi.



Sabah saatlerinde sınava girecekleri okullara gelen öğrenciler, evrak kontrolünün ardından okullara alındı.



Çocuklarına başarı dileyen veliler, okul çevresinde yoğunluk oluşturdu.



Giresun'da il genelinde 27 okulda 3 bin 770 öğrenci sınav heyecanı yaşadı.



Aileleriyle okulların önüne gelen öğrenciler, kontrollerin ardından okullara alındı.



Veliler okul çevrelerinde yoğunluk oluşturdu, araçların rahatsızlık vermemesi için polis ekipleri önlem aldı.



Artvin'de 1211 öğrenci, 10 okuldaki 82 salonda sınava girdi.



Sabah saatlerinde sınava girecekleri okullara gelen öğrenciler, kimlik ve sınav girişi belgelerinin kontrollerinin ardından içeri alındı.



Çocuklarıyla sınav merkezlerine gelen birçok veli ise okul çevresinde çocuklarını bekledi.



Polis ekipleri de okul çevrelerinde güvenlik önlemleri aldı.



