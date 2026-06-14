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        Trabzon ve çevre illerde A Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekranlardan izlendi

        Trabzon, Ordu, Giresun, Rize ve Gümüşhane'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı maçı dev ekranlardan izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 09:46 Güncelleme:
        Trabzon ve çevre illerde A Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekranlardan izlendi

        Trabzon, Ordu, Giresun, Rize ve Gümüşhane'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı maçı dev ekranlardan izledi.

        Trabzon'da vatandaşlar, Avustralya-Türkiye karşılaşmasını 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'ndaki dev ekrandan takip etti.

        Sabahın erken saatlerinde alanı dolduranlar, maçın başlamasının ardından Türk bayraklarıyla milli takıma destek verdi.

        Büyükşehir Belediyesi tarafından da futbolseverlere çorba, çay ve su ikram edildi.

        - Ordu

        Ordu'da da vatandaşlar, Avustralya-Türkiye karşılaşmasını Tayfun Gürsoy Parkı'nda izledi.

        Milli takımı desteklemek isteyen grup, sağanağa rağmen parkta bir araya geldi.

        Ordu Büyükşehir Belediyesince parkta kurulan dev ekrandan maçı takip edenler, mücadele boyunca alkışlarla takıma destek verdi.

        Milli maçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de alanda izledi.

        A Milli Futbol Takımı'nın maçını vatandaşlar, Giresun'un Bulancak ilçe merkezinde, Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda, Gümüşhane'de ise Atatürk Parkı'nda kurulan dev ekranlardan takip etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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