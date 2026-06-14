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        Şalpazarı'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirildi

        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde "Gençlerimizle doğaya yürüyoruz" temalı yürüyüş yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Şalpazarı'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirildi

        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde "Gençlerimizle doğaya yürüyoruz" temalı yürüyüş yapıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüşe, Şalpazarı Kaymakamı Kezban Yerlikaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İlçe Emniyet Amiri Furkan Çakmak, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Ayaz katıldı.

        Şalpazarı'nın yanı sıra Beşikdüzü ve Vakfıkebir ilçelerinden gençlerin de yer aldığı yürüyüş, Tepeağzı Mahallesi'nden başladı.


        Ağırtaş Mahallesi Bayraktepe mevkisinde sona eren yürüyüşün ardından katılımcılar, kemençe eşliğinde horon oynadı.

        Etkinlik, zirvede Türk bayrağı açılmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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