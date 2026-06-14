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        Trabzon ve Rize'de Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Trabzon ve Rize'de, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 12:07 Güncelleme:
        Trabzon ve Rize'de Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Trabzon ve Rize'de, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda organize edilen tören, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'nın kutlama mesajı okundu.

        İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yakın, Jandarma Teşkilatı'nın 187 yıllık tecrübesinin ve aklının, milletin binlerce yıllık kültürü ve irfanıyla harmanlandığını söyledi.

        Yakın, Jandarma Teşkilatı'nın kendisini daima yenileyen, disiplinli, donanımlı ve görev bilinci yüksek, kalpleri vatan sevgisi ile dolu eğitimli personeliyle geleceğe emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

        Teşkilatın bugünkü seviyesine ulaşmasında emek ve alın teri olan komutanlara teşekkür eden Yakın, "Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, milletimizin birlik ve beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin muhafazası için canlarını feda eden şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum." dedi.

        Tören, Jandarma Marşı'nın okunmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

        - Rize

        Rize'de de Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

        Valilik önünde düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

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