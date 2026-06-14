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        Trabzon, Ordu ve Rize'de 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

        Trabzon, Ordu ve Rize'de, "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" temasıyla 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 13:44 Güncelleme:
        Trabzon, Ordu ve Rize'de 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

        Trabzon, Ordu ve Rize'de, "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" temasıyla 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

        Trabzon'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun desteğiyle Yeşilay tarafından organize edilen tura katılmak için 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda bir araya gelen bisikletliler, Tabakhane Köprüsü'ne kadar pedal çevirdi.

        Vali Tahir Şahin ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'nun da bisikletleriyle katıldığı etkinlik, başlangıç noktasında tamamlandı.

        Program kapsamında, voleybol, basketbol, bilek güreşi gibi çeşitli etkinlikler yapıldı.

        - Ordu

        Ordu'da da 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde toplanan bisikletliler, Akyazı Mahallesi Kurtuluş Parkı'na kadar pedal çevirdi.

        Sağanak altında gerçekleşen programa, Vali Muammer Erol ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de katıldı.

        - Rize

        Rize'deki program ise 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

        Katılımcılar, yağmura rağmen 10 kilometrelik güzergahta pedal çevirdi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, Yeşilay Rize Şube Başkanı Selçuk Beşikçi, gönüllüler ve vatandaşların katıldığı etkinlik, kura ile belirlenen kişilere çeşitli hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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