Trabzon, Ordu ve Rize'de 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

Trabzon, Ordu ve Rize'de, "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" temasıyla 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleştirildi.



Trabzon'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun desteğiyle Yeşilay tarafından organize edilen tura katılmak için 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda bir araya gelen bisikletliler, Tabakhane Köprüsü'ne kadar pedal çevirdi.



Vali Tahir Şahin ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'nun da bisikletleriyle katıldığı etkinlik, başlangıç noktasında tamamlandı.



Program kapsamında, voleybol, basketbol, bilek güreşi gibi çeşitli etkinlikler yapıldı.



- Ordu



Ordu'da da 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi.



Etkinlik kapsamında Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde toplanan bisikletliler, Akyazı Mahallesi Kurtuluş Parkı'na kadar pedal çevirdi.



Sağanak altında gerçekleşen programa, Vali Muammer Erol ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de katıldı.



- Rize



Rize'deki program ise 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.



Katılımcılar, yağmura rağmen 10 kilometrelik güzergahta pedal çevirdi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, Yeşilay Rize Şube Başkanı Selçuk Beşikçi, gönüllüler ve vatandaşların katıldığı etkinlik, kura ile belirlenen kişilere çeşitli hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

