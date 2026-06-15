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        Öğrenciler su sorununu tiyatro sahnesine taşıdı

        HATİCE DİLER - Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Ayşe Kırali Ortaokulu öğrencileri, "Mavi Müze Efsanesi: Su Göçleri 2100" adlı tiyatro oyunuyla bilinçli su tüketimini hem öğreniyor hem de öğretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Öğrenciler su sorununu tiyatro sahnesine taşıdı

        HATİCE DİLER - Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Ayşe Kırali Ortaokulu öğrencileri, "Mavi Müze Efsanesi: Su Göçleri 2100" adlı tiyatro oyunuyla bilinçli su tüketimini hem öğreniyor hem de öğretiyor.

        Okulda hayata geçirilen farkındalık projeleri kapsamında "Doğayı Koru", "Kendini Koru" ve "Kaynağı Koru" temaları ele alınarak öğrencilere yönelik çevre, teknoloji kullanımı ve bilinçli su tüketimi konularında eğitici içerikler hazırlandı.

        "Kaynağı Koru" teması çerçevesinde, öğrencilere verimli su kullanımını öğretmek isteyen Müdür Yardımcısı Yavuz Selim Karabayır ve matematik öğretmeni Nuran Ülker, 2100'de susuz kalan dünyanın nasıl bir yer olacağını anlatan tiyatro oyunu yazdı.

        Sahne dekorlarını aileleriyle birlikte atıl malzemeleri kullanarak hazırlayan öğrenciler, 5 aydır üzerinde çalıştıkları oyunu 17 Haziran'da Sürmene Halk Eğitimi Merkezi'nde sahneleyecek.

        - Sahnede dünyada su tükendiğinde yaşanacak sorunları anlatacaklar

        Oyunun yazarlarından Nuran Ülker, AA muhabirine, 6. sınıftan 17 öğrenci ile derslerden kalan zamanda prova yaparak tiyatro oyununa hazırlandıklarını söyledi.

        Oyunda, dünyada su tükendiğinde gelecekte ne tür sorunlarla karşılaşılacağının çocukların gözünden anlatıldığını belirten Ülker, "Tiyatro oyunumuzda, günümüzde suyu ne kadar bilinçsiz kullandığımızı, nerelerde boşa harcadığımızı 2100 yılında gelecekteki çocukların gözünden göreceğiz. Çünkü suyu bu kadar rahat kullanamadıkları, sınırlı su kullandıkları zamanı bize gösterecekler. Bugün bu kadar bilinçsizce su kullandıktan sonra bizi yıllar sonra nelerin beklediğini oyunumuzda göreceğiz." dedi.

        Ülker, öğrencilerin oyun akışına da katkı yaptığını anlatarak, şöyle devam etti:

        "Yetenekleri doğrultusunda aralara çok eğlenceli sahneler ekledik onlarla birlikte. Oyun içerisinde oluşturulmuş repliklerine, kendi doğaçlama repliklerini eklediler. Sahnede kullandığımız ürünlerin birçoğu atılacak kolilerden ya da evdeki su bidonlarından, eşyalardan oluşturuldu. Geri dönüşüm olarak da güzel oldu. Sahne dekoru olarak kalıcı güzel şeyler oluşturduk. Veliler ve öğrencilerle birlikte hazırladık."

        Ülker, öğrencilerin oyuna hazırlanırken bile suyu verimli kullanma noktasında bilinçlendiğini vurgulayarak, bu farkındalığı izleyenlere de aktaracaklarını belirtti.

        Öğrencilerin konuyu içselleştirmesinde uygulamanın önemine dikkati çeken Ülker, "Yaptığımız bu temalar sonucunda çocuklar sadece dinleyerek, teorik olarak bizlerden bunları öğrenmiyorlar. Kendileri yaparak, yaşayarak, işin içerisinde bulunarak öğrendikleri için daha kalıcı ve bilinçli bir öğrenme oluşturduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

        - Oyunda rol alan öğrenciler su israfı konusunda daha duyarlı

        Oyunda rol almanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını belirten Yiğithan Kalkan, "Oyunun bana kattığı şeyler var. Büyük ihtimalle bundan 50 yıl sonra su çok azalacak. Böyle olayların yaşanması çok büyük ihtimal. Haftada bir kez duş alabilmek, o da buharla. Bu olası bir şey ve insanlar hala bunu bilmesine rağmen hiçbir şey yapmıyorlar. Aynı şekilde israftan kaçmıyorlar. Bence israftan kaçınılmalı." dedi.

        Arkadaşlarının, oyundan edindikleri deneyimle suyu daha verimli kullanacağını düşündüğünü anlatan Kalkan, diğer okulların da bu tür faaliyetlerle su tüketimine dikkat çekecek çalışmalar yapması gerektiğini kaydetti.

        Oyun için uzun zamandır çalıştıklarını dile getiren Elif Güler de "Ben burada suyu boşu boşuna tüketmemeyi öğrendim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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