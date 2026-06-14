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        Trabzon Kültür Yolu Festivali, şarkıcı Murat Boz konseriyle sona erdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamındaki Trabzon Kültür Yolu Festivali, şarkıcı Murat Boz konseriyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 23:08 Güncelleme:
        Trabzon Kültür Yolu Festivali, şarkıcı Murat Boz konseriyle sona erdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamındaki Trabzon Kültür Yolu Festivali, şarkıcı Murat Boz konseriyle sona erdi.

        Papara Park otopark alanında düzenlenen konserde Boz, "Özledim", "Adını bilen yazsın", "Vazgeçmem", "Öldür beni sevgilim" gibi sevilen parçalarını seslendirdi.

        Kentte etkili olan sağanak altında konser alanını dolduran hayranları Boz'a bazı şarkılarında eşlik etti.

        Konseri izleyenler, Murat Boz'un sahnedeki performansını cep telefonlarıyla görüntüledi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında 6 Haziran'da başlayan Trabzon Kültür Yolu Festivali boyunca kentte konser, söyleşi ve sergi gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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