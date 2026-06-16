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        Trabzon'da "Necip Fazıl Kısakürek Anma ve Ödül Töreni" yapıldı

        Trabzon'da, "Necip Fazıl Kısakürek Anma ve Ödül Töreni" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 23:25 Güncelleme:
        Trabzon'da "Necip Fazıl Kısakürek Anma ve Ödül Töreni" yapıldı

        Trabzon'da, "Necip Fazıl Kısakürek Anma ve Ödül Töreni" düzenlendi.

        Şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde organize edilen programda, lise yıllarında Kısakürek'in "Sabır Taşı" isimli kitabından uyarlanan tiyatro oyununda rol aldığını söyledi.

        Kısakürek'in eserleri hakkında katılımcılara bilgi aktaran Genç, "Bizim masallarımızı, hikayelerimizi, tarihimizi, geçmişimizi okuyun ve çocuklarınıza öğretin. Çünkü kendi hikayeleriyle büyümeyen gençler ve çocuklar, başka milletlerin hikayelerinin parçası haline geliyorlar ve biz onları kaybediyoruz." dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay ile Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Abdurrahman Can Aydın'ın da konuşma yaptığı programda, "Necip Fazıl Kısakürek Şiirlerini Güzel Okuma Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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