Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tanıtıldı

        Trabzon'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tanıtıldı

        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, Kaymakamlık ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) işbirliğinde "Güçlü Ordu Güçlü Türkiye" temasıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 15:25 Güncelleme:
        Trabzon'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tanıtıldı

        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, Kaymakamlık ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) işbirliğinde "Güçlü Ordu Güçlü Türkiye" temasıyla program düzenlendi.

        TSKGV Genel Müdür Yardımcısı Erhan Sipahioğlu, Hasan Hüseyin Cengiz Toplantı Salonundaki programda yaptığı konuşmada, etkinliğin amacının, gençlerin Türkiye'nin yerli ve milli üretiminde hayal kurmalarına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

        Vakfın, Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından kurulduğunu belirten Sipahioğlu, "Türkiye, Kıbrıs Savaşı'nda şunu gördü harp sanayisi diye bir şey var. Vakfın ne kadar önemli olduğunu buradan anlayın. Vakfa bu amacı veriyorlar, yeni harp sanayisi kur, milli harp sanayisi geliştir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaş gücünü arttır. Bu kolay bir amaç değil." dedi.

        TSKGV Başkanı ve Mütevelli Heyet Başkanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Sipahioğlu, ASELSAN, Türk Havacılık Sanayi, ROKETSAN ve HAVELSAN gibi vakfa bağlı şirketlerde 45 bin kişilik teknoloji ordusunun çalıştığını kaydetti.

        Sipahioğlu, "Askeri tabirle teknoloji ordusunun yeni askerlerini bulmaya geldim." ifadesini kullanarak, "Teknoloji ordusunun yeni askerleri Şalpazarı'ndan da çıksın. Şalpazarı'nın da bir Selçuk Bayraktar'a ihtiyacı var. Bu söylediğim şeyler ulaşılmayacak hedefler değil. Dersinize çalışın, elinizden geleni yapın Allah sizin yardımcınız olur." diye konuştu.

        Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamleleri ve savunma sanayisindeki başarılarını anlatan Sipahioğlu, güçlü ordunun barışın sigortası olduğunun altını çizdi.

        Kaymakam Kezban Yerlikaya ise vakfın, Türkiye'nin savunma sanayisinin gelişmesine katkı sunduğunu, yerli ve milli üretim anlayışıyla ülkenin teknolojik bağımsızlığına destek verdiğini kaydetti.

        Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız'ın da konuşma yaptığı programda, Atatürk İlkokulunca hazırlanan geliri vakfa bağışlanacak kermes organize edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 il başkanlığı feshedildi
        3 il başkanlığı feshedildi
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        1 hafta önce oğlu doğmuştu... Kazada yaralanan görme engelli öğretmen hayatını kaybetti
        1 hafta önce oğlu doğmuştu... Kazada yaralanan görme engelli öğretmen hayatını kaybetti
        En uzun metro ringi tamamlandı
        En uzun metro ringi tamamlandı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu

        Benzer Haberler

        KTÜ Of Teknoloji Fakültesi'nde mezuniyet töreni yapıldı
        KTÜ Of Teknoloji Fakültesi'nde mezuniyet töreni yapıldı
        Trabzon sahilinde çöp seferberliği
        Trabzon sahilinde çöp seferberliği
        Trabzonsporlu Batagov dünyaevine girdi
        Trabzonsporlu Batagov dünyaevine girdi
        Yöresel yemek meraklıları Karadeniz'deki 18 ilin tescilli lezzetlerinin peş...
        Yöresel yemek meraklıları Karadeniz'deki 18 ilin tescilli lezzetlerinin peş...
        Türkiye hamsi ihracatından 5 ayda 7,3 milyon dolar kazandı
        Türkiye hamsi ihracatından 5 ayda 7,3 milyon dolar kazandı
        162 ülkeden Trabzon'u görmeye geldiler
        162 ülkeden Trabzon'u görmeye geldiler