Trabzon'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tanıtıldı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, Kaymakamlık ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) işbirliğinde "Güçlü Ordu Güçlü Türkiye" temasıyla program düzenlendi.



TSKGV Genel Müdür Yardımcısı Erhan Sipahioğlu, Hasan Hüseyin Cengiz Toplantı Salonundaki programda yaptığı konuşmada, etkinliğin amacının, gençlerin Türkiye'nin yerli ve milli üretiminde hayal kurmalarına katkı sağlamak olduğunu söyledi.



Vakfın, Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından kurulduğunu belirten Sipahioğlu, "Türkiye, Kıbrıs Savaşı'nda şunu gördü harp sanayisi diye bir şey var. Vakfın ne kadar önemli olduğunu buradan anlayın. Vakfa bu amacı veriyorlar, yeni harp sanayisi kur, milli harp sanayisi geliştir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaş gücünü arttır. Bu kolay bir amaç değil." dedi.



TSKGV Başkanı ve Mütevelli Heyet Başkanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Sipahioğlu, ASELSAN, Türk Havacılık Sanayi, ROKETSAN ve HAVELSAN gibi vakfa bağlı şirketlerde 45 bin kişilik teknoloji ordusunun çalıştığını kaydetti.



Sipahioğlu, "Askeri tabirle teknoloji ordusunun yeni askerlerini bulmaya geldim." ifadesini kullanarak, "Teknoloji ordusunun yeni askerleri Şalpazarı'ndan da çıksın. Şalpazarı'nın da bir Selçuk Bayraktar'a ihtiyacı var. Bu söylediğim şeyler ulaşılmayacak hedefler değil. Dersinize çalışın, elinizden geleni yapın Allah sizin yardımcınız olur." diye konuştu.



Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamleleri ve savunma sanayisindeki başarılarını anlatan Sipahioğlu, güçlü ordunun barışın sigortası olduğunun altını çizdi.



Kaymakam Kezban Yerlikaya ise vakfın, Türkiye'nin savunma sanayisinin gelişmesine katkı sunduğunu, yerli ve milli üretim anlayışıyla ülkenin teknolojik bağımsızlığına destek verdiğini kaydetti.



Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız'ın da konuşma yaptığı programda, Atatürk İlkokulunca hazırlanan geliri vakfa bağışlanacak kermes organize edildi.

