Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri KTÜ'lü akademisyen ve öğrencilerden ilkokullara kitap desteği

        KTÜ'lü akademisyen ve öğrencilerden ilkokullara kitap desteği

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) akademisyen ve öğrencileri, Yomra Gençlik Merkezi iş birliğiyle Sürmene'deki bir okula kitap ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 16:21 Güncelleme:
        KTÜ'lü akademisyen ve öğrencilerden ilkokullara kitap desteği

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) akademisyen ve öğrencileri, Yomra Gençlik Merkezi iş birliğiyle Sürmene'deki bir okula kitap ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

        KTÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünce hayata geçirilen "KTUDELL Kardeş Okul Kütüphane Projesi" kapsamında, akademisyen ve öğrenciler ilçeye bağlı Küçükdere Enver Dursun Yılmaz İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Ziyarette, proje kapsamında temin edilen kitap ve kırtasiye malzemeleri öğrencilere dağıtıldı.

        Ayrıca programa katılan üniversite öğrencileri çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı.




        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 11 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Haziran 2026 haberleri
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Tribünler artık zenginlerin
        Tribünler artık zenginlerin
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Cezaevinden hastalık izni çıkmadı
        Cezaevinden hastalık izni çıkmadı
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!
        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!
        "Kendimi affettim"
        "Kendimi affettim"
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        Burası bir huzurevi değil!
        Burası bir huzurevi değil!

        Benzer Haberler

        Trabzon'da yayla yollarında yoğun mesai
        Trabzon'da yayla yollarında yoğun mesai
        Doktorlar tedaviyi durdurdu, onlar umudu bırakmadı Kanserle mücadele eden 8...
        Doktorlar tedaviyi durdurdu, onlar umudu bırakmadı Kanserle mücadele eden 8...
        Özel İmperial Hastanesi yöneticileri, Akçaabat'ta STK ve banka temsilcileri...
        Özel İmperial Hastanesi yöneticileri, Akçaabat'ta STK ve banka temsilcileri...
        Trabzon'da Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Trabzon'da Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Uzungöl'de turizm sezonu öncesi sıkı denetim
        Uzungöl'de turizm sezonu öncesi sıkı denetim
        Türk balı ihracatı 5 ayda 13,5 milyon doları aştı
        Türk balı ihracatı 5 ayda 13,5 milyon doları aştı