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        Trabzon'da Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

        Trabzon'da, Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 12:00 Güncelleme:
        Trabzon'da Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

        Trabzon'da, Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlendi.

        UFK'dan yapılan açıklamaya göre, Cem Şenocak başkanlığındaki toplantı, nisanda hayatını kaybeden UFK'nin Kurucu Başkanı Sebahattin Arslantürk anısına Araklı'daki iş yerinde gerçekleştirildi.

        Şenocak, Arslantürk'ün Türk fındığına önemli katkıları olduğunu ve toplantıyı vefa örneği olarak Araklı'da yaptıklarını belirtti.

        Toplantıda, Alan Bazlı Gelir Desteği'nin eğime göre ve üretici odaklı ödenmesi, lisanslı depoculuk, ürün ihtisas borsacılığı ve sözleşmeli tarım teknikleri ele alındı.

        Yıl içinde yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, sektörün durumu ve beklentileri de görüşüldü.


        UFK Başkan Vekilliği görevine ise Özlem Arslantürk, seçildi.

        Heyet, toplantının ardından Sebahattin Arslantürk'ün mezarını ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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