Of'ta "Mümkün" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Trabzon'un Of ilçesinde "Mümkün" adlı tiyatro oyunu sahneye konuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin, Of Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirdiği oyunda, kadına yönelik şiddetin önlenmesine dikkat çekildi. Gerçek hayat hikayelerinden yola çıkılarak yazılan oyunda, farkındalığın artırılması amacıyla şiddetle mücadelede başvurulabilecek yasal mekanizmalar sanat yoluyla anlatıldı. Oyunu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar izledi.

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