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        Of'ta "Mümkün" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

        Trabzon'un Of ilçesinde "Mümkün" adlı tiyatro oyunu sahneye konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Of'ta "Mümkün" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

        Trabzon'un Of ilçesinde "Mümkün" adlı tiyatro oyunu sahneye konuldu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin, Of Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirdiği oyunda, kadına yönelik şiddetin önlenmesine dikkat çekildi.

        Gerçek hayat hikayelerinden yola çıkılarak yazılan oyunda, farkındalığın artırılması amacıyla şiddetle mücadelede başvurulabilecek yasal mekanizmalar sanat yoluyla anlatıldı.

        Oyunu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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