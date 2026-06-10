Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Kıraç sahne aldı
Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamındaki Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin 5. gününde şarkıcı Kıraç konser verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamındaki Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin 5. gününde şarkıcı Kıraç konser verdi.
Papara Park otopark alanında düzenlenen konserde Kıraç, "Gidiyorum", "Ayşem", "Endamın Yeter" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.
Kıraç, alanı dolduran dinleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.
Zaman zaman yağmurun etkili olduğu konserde, dinleyiciler de şarkılara eşlik etti.
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