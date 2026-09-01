Milli yüzücü Kırhan Yılmaz, başarılarını Dakar 2026'ya taşıyacak

ENES SANSAR - Milli sporcu Kırhan Yılmaz, yüzmede elde ettiği başarıları uluslararası arenaya taşımayı hedefliyor.

17 yaşındaki Kırhan Yılmaz, 7 yıl önce tek yumurta ikizi Kadirhan ile Yeşilovaspor Kulübünde yüzme eğitimine başladı.

Yurt içi ve yurt dışında çeşitli yarışmalarda mücadele eden Kırhan, farklı yaş kategorilerinde 50 metre serbest, 50 metre kelebek ve 100 metre kelebek stillerinde Türkiye rekorları kırdı.

Başarılarıyla dikkati çeken milli sporcu, kasımda Senegal'de düzenlenecek 2026 Dakar Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

- "Türkiye'deki derecelerimi uluslararası arenaya taşımak istiyorum"

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Kırhan Yılmaz, AA muhabirine, yüzmeye kardeşiyle başlamasının kendisi için motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

Yüzmede elde ettiği başarıların kendisini yeni hedeflere yönelttiğini belirten Kırhan, 2026 Dakar Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katılabilmek için çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiğini ifade etti.

Kırhan, Türkiye'deki derecelerini uluslararası arenaya taşımak istediğini vurgulayarak, en büyük hedeflerinden birisinin olimpiyatlarda mücadele etmek olduğunu dile getirdi.

Kardeşi Kadirhan ile sürekli birlikte olduklarını anlatan Kırhan, onun desteğinin kendisi için önemli olduğunu kaydetti.

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- "Kardeşimin başarıları beni daha fazla çalışmaya teşvik ediyor"

Milli yüzücü Kadirhan Yılmaz da kardeşiyle yüzmenin kendisi için hem gurur hem de motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

Kardeşinin başarılarının kendisini daha fazla çalışmaya teşvik ettiğini belirten Kadirhan, "Kardeşimle yüzmek hem onur hem gurur duyduğum bir şey. Sürekli yanımda böyle başarıya sahip birinin olması beni heyecanlandıran ve hafif de hırslandıran bir olay." diye konuştu.

Kadirhan, haftada 6 gün antrenman yaptıklarını ve çalışmaların çoğunda kardeşinin yanında olduğunu kaydetti.

Yeşilovaspor Kulübü yüzme antrenörü Reha Mazlum da sporcularla uzun süredir çalıştığını belirterek, Kırhan ve Kadirhan'ın gelişiminde disiplinli çalışmalarının önemli rol oynadığını vurguladı.