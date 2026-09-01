Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Milli yüzücü Kırhan Yılmaz, başarılarını Dakar 2026'ya taşıyacak

        Milli yüzücü Kırhan Yılmaz, başarılarını Dakar 2026'ya taşıyacak

        ENES SANSAR - Milli sporcu Kırhan Yılmaz, yüzmede elde ettiği başarıları uluslararası arenaya taşımayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Milli yüzücü Kırhan Yılmaz, başarılarını Dakar 2026'ya taşıyacak

        ENES SANSAR - Milli sporcu Kırhan Yılmaz, yüzmede elde ettiği başarıları uluslararası arenaya taşımayı hedefliyor.

        17 yaşındaki Kırhan Yılmaz, 7 yıl önce tek yumurta ikizi Kadirhan ile Yeşilovaspor Kulübünde yüzme eğitimine başladı.

        Yurt içi ve yurt dışında çeşitli yarışmalarda mücadele eden Kırhan, farklı yaş kategorilerinde 50 metre serbest, 50 metre kelebek ve 100 metre kelebek stillerinde Türkiye rekorları kırdı.

        Başarılarıyla dikkati çeken milli sporcu, kasımda Senegal'de düzenlenecek 2026 Dakar Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        - "Türkiye'deki derecelerimi uluslararası arenaya taşımak istiyorum"

        REKLAM

        Kırhan Yılmaz, AA muhabirine, yüzmeye kardeşiyle başlamasının kendisi için motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

        Yüzmede elde ettiği başarıların kendisini yeni hedeflere yönelttiğini belirten Kırhan, 2026 Dakar Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katılabilmek için çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiğini ifade etti.

        Kırhan, Türkiye'deki derecelerini uluslararası arenaya taşımak istediğini vurgulayarak, en büyük hedeflerinden birisinin olimpiyatlarda mücadele etmek olduğunu dile getirdi.

        Kardeşi Kadirhan ile sürekli birlikte olduklarını anlatan Kırhan, onun desteğinin kendisi için önemli olduğunu kaydetti.

        REKLAM

        - "Kardeşimin başarıları beni daha fazla çalışmaya teşvik ediyor"

        Milli yüzücü Kadirhan Yılmaz da kardeşiyle yüzmenin kendisi için hem gurur hem de motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

        Kardeşinin başarılarının kendisini daha fazla çalışmaya teşvik ettiğini belirten Kadirhan, "Kardeşimle yüzmek hem onur hem gurur duyduğum bir şey. Sürekli yanımda böyle başarıya sahip birinin olması beni heyecanlandıran ve hafif de hırslandıran bir olay." diye konuştu.

        Kadirhan, haftada 6 gün antrenman yaptıklarını ve çalışmaların çoğunda kardeşinin yanında olduğunu kaydetti.

        Yeşilovaspor Kulübü yüzme antrenörü Reha Mazlum da sporcularla uzun süredir çalıştığını belirterek, Kırhan ve Kadirhan'ın gelişiminde disiplinli çalışmalarının önemli rol oynadığını vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YouTuber Arif Kocabıyık adliyede
        YouTuber Arif Kocabıyık adliyede
        Kira sözleşmelerinin e-Devlet'e taşınması neleri değiştirecek?
        Kira sözleşmelerinin e-Devlet'e taşınması neleri değiştirecek?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Hasar ihbarlarında yeni dönem
        Hasar ihbarlarında yeni dönem
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arayacak
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arayacak
        Girne'de alabora olan geminin iskelen ayrıldığı anlar!
        Girne'de alabora olan geminin iskelen ayrıldığı anlar!
        Deniz Gül, G.Saray için geliyor!
        Deniz Gül, G.Saray için geliyor!
        "Akustik travma" uyarısı
        "Akustik travma" uyarısı
        Hogwarts'a geri dönüyoruz!
        Hogwarts'a geri dönüyoruz!
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Beşiktaş istedi Hull City talip oldu!
        Beşiktaş istedi Hull City talip oldu!
        Tesla: "Optimus dünyayı değiştirecek"
        Tesla: "Optimus dünyayı değiştirecek"
        "Atanın tutanın iyi olacak!"
        "Atanın tutanın iyi olacak!"
        Yaptığı taklide sert tepki: İğrenç!
        Yaptığı taklide sert tepki: İğrenç!
        The Times manşete taşıdı: Türkiye dünyaya örnek oldu
        The Times manşete taşıdı: Türkiye dünyaya örnek oldu
        “Borcunu ödemedi, beni oyalıyordu”
        “Borcunu ödemedi, beni oyalıyordu”
        250 kilometre hıza ulaştı
        250 kilometre hıza ulaştı
        Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu: 22 gözaltı kararı
        Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu: 22 gözaltı kararı

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, sezona istediği başlangıcı yapamadı
        Trabzonspor, sezona istediği başlangıcı yapamadı
        Balıkçılar "Vira Bismillah" dedi, tezgahlar palamutla doldu
        Balıkçılar "Vira Bismillah" dedi, tezgahlar palamutla doldu
        Trabzon'da raylı sistem projesi heyecanı
        Trabzon'da raylı sistem projesi heyecanı
        Trabzonspor kayıplarda
        Trabzonspor kayıplarda
        Trabzon, Ordu, Rize ve Giresun'da su ürünleri av sezonu törenle açıldı
        Trabzon, Ordu, Rize ve Giresun'da su ürünleri av sezonu törenle açıldı
        Trabzon'da balıkçıların deniz mesaisi başlıyor
        Trabzon'da balıkçıların deniz mesaisi başlıyor