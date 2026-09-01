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        Trabzonspor, sezona istediği başlangıcı yapamadı

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezona arzu ettiği başlangıcı yapamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Trabzonspor, sezona istediği başlangıcı yapamadı

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezona arzu ettiği başlangıcı yapamadı.

        Bordo-mavililer, Süper Lig ve Avrupa'da bu sezon oynadığı ilk 5 resmi maçta sadece 1 galibiyet aldı. 1 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 karşılaşmayı ise kaybetti.

        Trabzonspor, ligin ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndükten sonra sahasında Başakşehir'i 2-1'lik sonuçla geçti, Amed Sportif Faaliyetler'e ise 2-1 kaybetti.

        Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ise sahasında 1-0 mağlup olduğu Macaristan'ın Ferencvaros takımına deplasmanda 4-0 gibi farklı sonuçla kaybederek elendi.

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        Söz konusu maçlarda 4 gol atan Trabzonspor, kalesinde ise 9 gol gördü.

        Bu sezon 5 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet alan Trabzonspor, geçen sezon ise toplamda 43 karşılaşmada 7 mağlubiyet yaşamıştı.

        - Geçen sezonki başarılı başlangıcı tekrarlayamadı

        Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ligin ilk 3 haftasındaki başarılı başlangıcı tekrarlayamadı.

        Geçen sezon ligin ilk 3 haftasında galip gelerek 9 puan elde eden Karadeniz ekibi, bu sezon ise aynı dönemde 4 puan toplayabildi.

        Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından geçen sezon averajla 3. haftayı 3. sırada kapatan bordo-mavililer, bu sezon ilk 3 hafta sonunda 11. sırada kendine yer buldu.

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        - Deplasman başarısının uzağında başladı

        Geçen sezon Süper Lig'de deplasmanda en fazla puan toplayan takım olan Trabzonspor, bu sezon ilk 2 dış saha maçını kazanamadı.

        Bordo-mavililer, geçen sezon ligde 17 deplasmanda 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 36 puan toplayarak en başarılı takım olurken bu sezon 2 dış saha maçında 1 beraberlik, 1 yenilgi ile 1 puan hanesine yazdırabildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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