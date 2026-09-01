Trabzonspor, sezona istediği başlangıcı yapamadı
SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezona arzu ettiği başlangıcı yapamadı.
SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezona arzu ettiği başlangıcı yapamadı.
Bordo-mavililer, Süper Lig ve Avrupa'da bu sezon oynadığı ilk 5 resmi maçta sadece 1 galibiyet aldı. 1 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 karşılaşmayı ise kaybetti.
Trabzonspor, ligin ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndükten sonra sahasında Başakşehir'i 2-1'lik sonuçla geçti, Amed Sportif Faaliyetler'e ise 2-1 kaybetti.
Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ise sahasında 1-0 mağlup olduğu Macaristan'ın Ferencvaros takımına deplasmanda 4-0 gibi farklı sonuçla kaybederek elendi.
Söz konusu maçlarda 4 gol atan Trabzonspor, kalesinde ise 9 gol gördü.
Bu sezon 5 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet alan Trabzonspor, geçen sezon ise toplamda 43 karşılaşmada 7 mağlubiyet yaşamıştı.
- Geçen sezonki başarılı başlangıcı tekrarlayamadı
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ligin ilk 3 haftasındaki başarılı başlangıcı tekrarlayamadı.
Geçen sezon ligin ilk 3 haftasında galip gelerek 9 puan elde eden Karadeniz ekibi, bu sezon ise aynı dönemde 4 puan toplayabildi.
Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından geçen sezon averajla 3. haftayı 3. sırada kapatan bordo-mavililer, bu sezon ilk 3 hafta sonunda 11. sırada kendine yer buldu.
- Deplasman başarısının uzağında başladı
Geçen sezon Süper Lig'de deplasmanda en fazla puan toplayan takım olan Trabzonspor, bu sezon ilk 2 dış saha maçını kazanamadı.
Bordo-mavililer, geçen sezon ligde 17 deplasmanda 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 36 puan toplayarak en başarılı takım olurken bu sezon 2 dış saha maçında 1 beraberlik, 1 yenilgi ile 1 puan hanesine yazdırabildi.
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