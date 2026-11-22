Trabzonspor’un genç oyuncusu Saviolo, Eyüpspor karşısında alınan üç puanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, galibiyet serisine devam ettiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Trabzonspor, sahasında Eyüpspor’u 10 mağlup etti. Maçın ardından Trabzonsporlu oyuncu Noah Saviolo, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takım olarak maç boyunca iyi mücadele ettiklerini ifade eden Saviolo, alınan galibiyetin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "İyi bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Sonuna kadar iyi mücadele ettiğimiz bir maçtı. Kazanmak herkesi mutlu etti. Bugün mücadele ettiğimiz takım, tabloda birinci ya da sonuncu olduğuna bakarak mücadele ettiğimiz bir takım değil. Hiçbir takıma karşı da o şekilde mücadele etmiyoruz. 40’da, 50’da olabilirdi. Bugün kazanmamız gereken bir maçtı. Galibiyet serisine devam ediyoruz" diye konuştu.

REKLAM

"Takıma katkı önemli"

Mustafa ve Cabral ile birlikte oynamasıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan genç futbolcu, iki oyuncunun farklı özelliklere sahip olduğunu ancak uyum konusunda sorun yaşamadığını belirtti. Saviolo, "Mustafa ve Cabral çok farklı oyuncular. Pozisyon anlamında Cabral ve Mustafa ile oynamak konusunda herhangi bir adaptasyon sorunu çekmiyorum. Her ikisiyle de oynamaya alışkınım. Taktiksel açıdan Mustafa’ya nazaran Cabral’ı daha derinden karşılamam gerekebiliyor. Hangi oyuncuyla oynadığım değil, takıma katkı sağlamak önemli" ifadelerini kullandı.

"Milli takıma davet edilmek onur verici"

REKLAM

Milli takıma davet edilmesinin kendisi için önemli bir gelişme olduğunu da vurgulayan Noah Saviolo, "Bir futbolcu için milli takıma davet edilmek her zaman onur vericidir. Ben de davet edildiğim için çok memnun oldum. Gelişimime katkı sağlayacak bir gelişme oldu. Umarım gelecekte de milli takımda yer alırım" dedi.