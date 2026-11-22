Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: Papara Park
Hakemler: Gürcan Hasova, Bilal Gölen, Murat Temel
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Cenk Özkacar, Mustafa Eskihellaç (Dk. 61 Cabral), Fabinho, Ozan Tufan (Dk. 83 Melih Kabasakal), Muçi, Salah, Saviolo, Onuachu
Eyüpspor: Emre Bilgin, Costa, Yiğit Demir (Dk. 74 Berhan Kutlay Şatlı), Jules, Anıl Yaşar, Mete Kaan Demir, Hamza Akman (Dk. 74 Halil İbrahim Balta), Taşkın İlter (Dk. 84 Musa Eren Karakaş), Raux Yao, Sadia (Dk. 88 Michalak), Abdullahi (Dk. 74 Yusuf Barası)
Gol: Dk. 5 Ozan Tufan (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 59 Abdullahi, Dk. 89 Yusuf Barası (Eyüpspor)
TRABZON
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