Trabzon'da "Artakalan" sinema filminin özel gösterimi yapıldı
Trabzon'da "Artakalan" adlı sinema filmi özel gösterimiyle izleyiciyle buluştu.
Trabzon'da "Artakalan" adlı sinema filmi özel gösterimiyle izleyiciyle buluştu.
Yönetmen Yeşim Ustaoğlu, kentteki bir alışveriş merkezinin sinema salonunda gerçekleştirilen gösterim öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, evinde olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Trabzonlu olduğu için burada da sinemaseverlerle bir araya gelmenin anlamlı olduğunu kaydeden Ustaoğlu, "Filmin bir kısmını burada çektim. Tekrar eve dönüp yıllar sonra kendi yaptığım bir filmi Trabzon'da göstermek benim için ayrı bir önem taşıyor." ifadesini kullandı.
Ustaoğlu, Trabzonlu dostlarından çok güçlü destek aldığını belirterek, memleketinde çocukluğuna döndüğünü aktardı.
Gösterime, filmin başrolleri Öykü Karayel ve Metin Akdülger'in de katıldıklarını dile getiren Ustaoğlu, oyuncuların da Trabzon'a gelmekten dolayı mutlu olduğunu vurguladı.
Film, boğucu hale gelen yaşamından uzaklaşıp iç sesine ve vicdanına yeniden kulak veren bir şairin, yaratıcılığını yeniden canlandırmak ve özünü bulmak için çıktığı içsel yolculuğu konu ediyor.
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