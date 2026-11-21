Bölgede etkili olan yoğun yağışların ardından vatandaşların dere yataklarında ve su geçişlerinde dikkatli olmaları istendi.

Araklı ilçesine bağlı Pervane Mahallesi’nde etkili olan yoğun yağış, zor anların yaşanmasına neden oldu. Yağışlar nedeniyle debisi yükselen dereden koyun sürüsüyle karşıya geçmeye çalışan çoban, zor anlar yaşadı. Geçiş sırasında koyunların bir kısmı akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Çobanın yoğun çabası ve uzun uğraşları sonucunda suya kapılan koyunlar kurtarıldı.

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