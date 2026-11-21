TRABZONSPOR ile İkas Eyüpspor Süper Lig’in 12’nci haftasında yarın yapacakları maçla 5’inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 4 maçta Trabzonspor'un 3 galibiyeti bulunurken, 1 maç da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor Süper Lig’in 12’nci haftasında yarın sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Papara Park Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçta hakem Gürcan Hasova düdük çalacak. Süper Lig’de 25 puanla 2’nci sırada yer alan Trabzonspor, galibiyet serisini sürdürmek ve zirvede Galatasaray’la puan farkını kapatmak stiyor. Ligin son sırasında yer alan Eyüpspor ise puan ya da puanlar alarak moral bulmak istiyor. Trabzonspor ile Eyüpspor takımları bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda bordo-mavili takım 3 maçta galip gelirken 1 maç da berabere sonuçlandı.

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(FOTOĞRAFLI)