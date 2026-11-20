Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 15.00'de gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda oyun ve taktik çalışması yaptı.

TRABZONSPOR, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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