Öte yandan sürünün geçişi sırasında güzergahı kullanan sürücüler hızlarını düşürerek dikkatli bir şekilde ilerlerken, çobanlar da hayvanların trafiği aksatmaması için yoğun çaba sarf etti. Sürünün kilometrelerce süren yolculuğunun ardından Of ilçesindeki yerleşim alanlarına ulaşacağı öğrenildi.

Çobanlar eşliğinde Of ilçesine doğru ilerleyen yaklaşık 150 koyundan oluşan sürü, ÇaykaraOf karayolunun 4. kilometresinde objektiflere yansıdı. Karayolu kenarından düzenli bir şekilde ilerleyen koyun sürüsü, bölgeden geçen sürücülere ve vatandaşlara yörenin köklü yayla kültürünü hatırlatan manzaralar sundu.

Doğu Karadeniz’de yaylalara karların düşmesiyle birlikte yaylalardan sahil kesimlerine doğru başlayan göç hareketliliği devam ediyor. Çaykara ilçesine bağlı Sultanmurat Yaylası’nda yaz sezonunu tamamlayan besiciler, hayvanlarıyla birlikte kışlaklarına dönmek üzere yola çıktı.

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