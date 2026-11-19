Trabzon'da izinsiz yolcu taşıyan sürücüler ile yolculara 207 bin 740 lira ceza kesildi
Trabzon'da izinsiz taşımacılık yaptığı belirlenen 2 sürücü ile 2 yolcuya toplam 207 bin 740 lira idari para cezası uygulandı.
Trabzon'da izinsiz taşımacılık yaptığı belirlenen 2 sürücü ile 2 yolcuya toplam 207 bin 740 lira idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortahisar ilçesindeki denetimlerde, bir uygulama üzerinden 2 otomobil sürücüsünün izinsiz yolcu taşımacılığı yaptığını tespit etti.
Belgeleri 30 gün süreyle geri alınan 2 sürücüye 100'er bin, 2 yolcuya ise 3 bin 870'er lira olmak üzere toplam 207 bin 740 lira idari para cezası uygulandı.
Araçlar ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda olay anına ilişkin paylaşılan görüntülerde, "İzinsiz yolcu taşımacılığına yönelik denetimlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir." ifadelerine yer verildi.
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