Trabzon'da izinsiz taşımacılık yaptığı belirlenen 2 sürücü ile 2 yolcuya toplam 207 bin 740 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortahisar ilçesindeki denetimlerde, bir uygulama üzerinden 2 otomobil sürücüsünün izinsiz yolcu taşımacılığı yaptığını tespit etti.

Belgeleri 30 gün süreyle geri alınan 2 sürücüye 100'er bin, 2 yolcuya ise 3 bin 870'er lira olmak üzere toplam 207 bin 740 lira idari para cezası uygulandı.

Araçlar ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda olay anına ilişkin paylaşılan görüntülerde, "İzinsiz yolcu taşımacılığına yönelik denetimlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir." ifadelerine yer verildi.