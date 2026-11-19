Bordo-mavililer, Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 12'nci haftasında sahasında karşılaşacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını bugün saat 16.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından rondo ve çift kale maç çalışması yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.