Hastanede tedavi altına alınan 21 yaşındaki genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza, Ortahisar ilçesine bağlı Beşirli Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İki aracın arasında kalan motosiklet sürücüsü Onur Kaan Hacısalihoğlu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Kalp masajı uygulanan Hacısalihoğlu, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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