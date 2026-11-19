Trabzon ile Bayburt arasında yer alan Soğanlı Dağları'nın 3 bin 200 metre rakımında bulunan tarihi Kırklar Mescidi bölgesinde yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle yolda mahsur kalan görevliler, ekiplerin zorlu mücadelesi sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kırklar Mescidi’nde devam eden yapım çalışmaları kapsamında bölgede bulunan 4 kişiyi taşıyan arazi aracı, dönüş yolunda yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerleyemeyerek yolda kaldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kar kalınlığı ve şiddetli tipi nedeniyle ulaşımın güçleştiği bölgeye paletli kar temizleme aracıyla ulaştı. Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen bölgeye ulaşmayı başaran ekipler, mahsur kalan görevlileri kurtararak olası bir faciayı önledi.