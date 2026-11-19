Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde Karadeniz müziğinin sevilen gruplarından Koliva, seslendirdiği yöresel türküler ve sevilen eserlerle salonu dolduran sanatseverlere müzik ziyafeti sundu. Karadeniz’in ezgilerini, kendine özgü yorumları ve sahne performansıyla dinleyicilerle buluşturan grup, konser boyunca büyük beğeni topladı. Katılımcılar, türkülere eşlik ederek keyifli anlar yaşarken, konser salonunda coşku ve alkış eksik olmadı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen Koliva konseri, müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

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