Trabzon'un yaylalarında sonbahar renkleri hakim oldu
Trabzon'un yaylaları ve yüksek kesimleri, sonbaharla birlikte sarı, kırmızı ve turuncu renklere büründü.
Giriş: 19.11.2026 - 13:19 Güncelleme:
Trabzon'un yaylaları ve yüksek kesimleri, sonbaharla birlikte sarı, kırmızı ve turuncu renklere büründü.
Tonya ve Şalpazarı ilçelerine bağlı yaylalar, sonbaharda doğaseverlere eşsiz manzaralar sunuyor.
Sonbahar renkleriyle kaplanan ağaçlar arasında uzanan yollardaki manzara da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
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