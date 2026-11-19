DÜNYA Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular Abdullah Öztürk ve Ebru Acer, tekler kategorisinde altın madalya kazandı.

Tayland'ın Pattaya kentinde düzenlenen organizasyonun son gününde tekler kategorisinde final müsabakaları yapıldı. Sınıf 4-5 tek erkekler finalinde mücadele eden Abdullah Öztürk, Tayvanlı Cheng Ming Chih'i 3-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Avrupa şampiyonası ve paralimpik oyunlarında altın madalyası bulunan Abdullah, ilk dünya şampiyonluğunu elde etti. Milli sporcu, bu sonuçla 3 büyük organizasyonda da altın madalya alarak "seriyi" tamamladı.

EBRU ACER, TEKLERDE İLK KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU

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Özel sporculardan Ebru Acer, sınıf 11 tek kadınlar finalinde Rus Maria Galkina'yı 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Ay-yıldızlı sporcu, Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda tekler kategorisindeki ilk şampiyonluğunu elde etti. Ebru Acer, şampiyonanın çift kadınlar kategorisinde de Sümeyra Türk ile birlikte altın madalya almıştı. Milli sporculardan İrem Oluk ve Kübra Korkut tekler kategorisinde bronz madalya elde etmişti. Çift kadınlarda Ebru Acer-Sümeyra Türk ikilisi altın, sınıf 10 karışık çiftlerde Ali Öztürk-İrem Oluk ikilisi bronz madalya kazanmıştı. Türkiye, şampiyonayı 3'er altın ve bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla tamamladı.