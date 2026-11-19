Trabzon'da coğrafi işaretle tescillenen ürünlerin sayısının 50'ye çıkarılması için çalışma yapılıyor.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan açıklamaya göre, Oda Başkanı Erkut Çelebi ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Şen bir araya geldi.

Çelebi, Trabzon'un 10'u gastronomi olmak üzere 17 coğrafi işaretli ürününün olduğunu belirterek, Akçaabat köftesi, Arsin foşa fındığı, Çarşıbaşı keşanı, Hamsiköy sütlacı, Sürmene bıçağı, Tonya tereyağı, Trabzon dondurması, Trabzon kazaziyesi, Vakfıkebir kara kilidi ve Yomra elması gibi ürünlerin daha önce tescillendiğini vurguladı.

REKLAM

Erkut Çelebi, başvuruları tamamlanan Köprübaşı şimşir kaşığı, Trabzon simidi ve Akçaabat un helvasının da yakın zamanda tescillenmesini beklediklerini aktardı.

Çelebi, Aho peyniri, Akçaabat haşlaması, Akçaabat kabaklı mısır ekmeği, Akçaabat sulfanı, Akçaabat güz fasulyesi, Akçaabat ekşi tarhanası, Trabzon sarı kurabiyesi, Karadeniz hamsisi, Sürmene tenekede mısır ekmeği, Trabzon kıymalı pidesi ve tomara tavası gibi ürünler için de çeşitli kurumlarca gelecek yıl başvuru yapılacağını kaydetti.

Coğrafi işaret başvuru sürecindeki ürünlerin büyük bölümünün ilin gastronomi değeri olduğuna işaret eden Çelebi, şu değerlendirmede bulundu:

REKLAM

"Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, TTSO ve diğer kurumlar Trabzon'un bir gastronomi turizmi merkezi olması için büyük çaba sarf ediyor. UNESCO Gastronomi Şehri hedefimiz var. Gastronomi turizmi artık turizm dalları arasında önemli bir yere sahip oldu. Bu anlamda coğrafi işaretli ürün sayımızın artırılmasını da çok değerli buluyoruz."

Erkut Çelebi, coğrafi işaretli ürünü bulunmayan ilçelere destek vermek amacıyla Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ile yeni bir proje başlattıklarını da belirterek, "Hedefimiz her ilçemizin en az iki coğrafi işaretli ürüne sahip olması ve ilimizin coğrafi işaret sayısını kısa sürede 50'ye çıkarmaktır." ifadesini kullandı.

REKLAM

Doç. Dr. Mehmet Akif Şen de Trabzon'un çok zengin ve değerli mutfak kültürünün tanıtılması için elinden gelen desteği vermeye devam edeceğini dile getirdi.