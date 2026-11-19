Abdullah Öztürk dünya şampiyonu oldu
TAYLAND'ın Pattaya kentinde düzenlenen Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda Trabzonspor'u ve Türkiye'yi temsil eden Abdullah Öztürk, tekler kategorisinde dünya şampiyonu oldu.
TAYLAND’ın Pattaya kentinde düzenlenen Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası’nda Trabzonspor’u ve Türkiye’yi temsil eden Abdullah Öztürk, tekler kategorisinde dünya şampiyonu oldu.
Trabzonsporlu milli sporcu Abdullah Öztürk, Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası tekler finalinde Tayvanlı rakibi Ming Chih Cheng ile karşılaştı. Rakibini 3-0 mağlup eden Öztürk, altın madalyanın sahibi olarak dünya şampiyonluğuna ulaştı. Milli sporcunun elde ettiği başarı, Türkiye ve Trabzonspor camiasında büyük gurur yaşattı.
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